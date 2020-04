SISTO (VC NEW YORK), Commisso scalpita. Chiesa...

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche il presidente del Viola Club New York, Alessandro Sisto. Ecco le sue parole: "Io sto bene, a New York ci sono numeri pazzeschi... La situazione non è facile. Fiorentina? Credo che Commisso scalpiti per tornare alla normalità. Per me quest'anno dovrebbe essere azzerato perché riprendere in questo periodo della stagione è delicato. L'ultima parola è giusto che sia dei medici. Calciomercato? Si può fare, ma riprendere il campionato dovrebbe essere annullato. Mi sono piaciute le parole di Commisso su Chiesa. Dopo la quarantena cosa farò? Dovremmo supportare business locali, aiutarli... Tornare alla normalità che è la cosa più importante".