SI PERMETTE DI ZITTIRE, CHI? CHIESA ASSISTMAN POLEMICO

“Testa di calciatore buona solo per portare cappello” diceva quel gran genio di Boskov ed è la cosa più carina che mi è venuta in mente dopo il gesto polemico fatto da Chiesa dopo il pareggio viola negli ultimi secondi della partita di ieri contro il Verona. Ma mi dico, si sta vivendo un campionato post virus di una bruttezza unica, la Fiorentina non vince al Franchi da mesi, non si fa gol nemmeno con le mani, si patisce con chiunque si giochi e tu, caro Federico, ti senti in dovere di zittire qualcuno alla fine dell’ennesima partita giocata senza arte né parte. Sarei veramente felice se trovasse almeno il coraggio di dirci nome e cognome di colui o colei, del gruppo o del singolo, dell’entità astratta o reale di chi gli sta sulle scatole e lo possa aver spinto a fare quella sceneggiata.

Non va bene, non va per niente bene e non accetto che la si butti sul fatto che è giovane, che è sotto tensione per come stanno andando le cose nella Viola, sul suo momento no e le panchine che si è guadagnato. Dall’abbraccio finale con Iachini mi pare di capire che non sia arrabbiato con lui, e questo può anche farmi piacere, ma visto che lo stadio è vuoto a chi ha mandato questo messaggio? Come tifosa mi sento offesa anche se sono contenta dell’assist fatto da Chiesa e del gol di Cutrone che ci ha regalato un altro punticino pro salvezza. Purtroppo, nessuno di noi si sarebbe immaginato di rivivere un anno orribile dal punto di vista calcistico, ma mi disturba particolarmente la mancanza di impegno che avverto in molti dei ragazzi che vanno in campo: o sono tutti più bravi di noi, più in forma di noi, più furbi di noi o noi siamo diventati tutti dei brodi! Siccome non credo a questa ipotesi e considero alcuni dei nostri calciatori migliori, almeno sulla carta, di tanti che abbiamo incontrato, mi monta una rabbia enorme nel vedere il niente cosmico che riusciamo a mettere in campo sia dal punto di vista tecnico che mentale. Da questo punto di vista sono un po’ delusa della gestione di Iachini perché pensavo che, almeno sotto il profilo agonistico, il Mister avrebbe cambiato il gruppo. Invece la grinta e la caparbietà non ci appartengono.

Anche ieri la formazione mi ha lasciato perplessa ed ancora di più la prestazione della squadra soprattutto nel primo tempo, dal quale spero si prenda spunto per capire quali calciatori sono e saranno adatti alla Fiorentina che sarà. Di sicuro ne farà parte Amrabat e questo mi rende molto felice ma urge organizzare un gruppo degno di esaltare i buoni calciatori e far stare più tranquilli i suoi poveri sostenitori.

Non amo pararmi dietro le carenze arbitrali, ma contro il Verona per me ci stava tutto il rigore per la Fiorentina ma forse il signor Chiffi voleva mantenere il trend che ci vedeva nelle due gare precedenti da lui dirette a Firenze sempre sconfitti. Gli abbiamo fatto saltare il tris in extremis! Comunque, non c’è tanto da ridere perché non possiamo permetterci di regalare niente a nessuno e i fischietti dovrebbero darci quello che ci spetta o quantomeno andare a controllare le azioni al VAR.

Sarò illusa, ma mi pare assurdo che ci considerino anche meno del Verona, con tutto il rispetto per i nostri amici gemellati dell’Hellas! Di sicuro c’è che abbiamo 8 punti in meno in classifica dei ragazzi di Juric…e questo è molto triste.

