SETT.GIOVANILE, Incontro con dirigenza: 2 conferme

Le novità nel settore giovanile, con l'addio di Vincenzo Vergine dopo quasi 15 anni, riguardano come noto il nuovo ruolo di responsabile per Valentino Angeloni (e di Gianluca Comotto per le squadre dei più piccoli) e c'era molta attesa per capire il futuro dei collaboratori di lunga data, nella fattispecie Stefano Cappelletti e Maurizio Niccolini. In particolare questa mattina, al termine di un incontro con la dirigenza, è stato confermato Cappelletti, visto il suo ottimo lavoro in questi anni e l'interesse della società a tenere persone così conosciute a livello territoriale. Pure per la conferma di Niccolini non dovrebbero esserci problemi, anche se l'incontro è slittato per una vacanza all'estero che il collaboratore viola si sta godendo.