SETTE PUNTI IN SEI GARE E UNA SOLA VITTORIA: L'AFFANNO DI PALLADINO

La Fiorentina ieri a Empoli ha migliorato la fase difensiva e lo confermano gli zero gol subiti, ma ha peggiorato quella offensiva. Altrimenti avrebbe calciato in porta, o comunque concretizzato qualche azione pericolosa. Invece i viola sono apparsi ancora acerbi, e per quanto la squadra paghi il prezzo di una profonda rivoluzione adesso deve dare un segnale ai propri tifosi. Soprattutto se dopo sei giornate di campionato più due di Conference League è riuscita a portare a casa una sola vittoria, tra l'altro viziata da due calci di rigore.

I numeri di mister Palladino.

"L’allenatore è arrivato al momento più alto della sua giovane carriera, deve formarsi" ha detto il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, a Radio FirenzeViola. Ricordiamo che Palladino ai tempi del Monza sostituì in corsa Giovanni Stroppa: era il settembre 2022, quindi ha maturato un bagaglio di esperienza di soli diciotto mesi in Serie A. Motivo per cui può avvalersi di tutte le giustificazioni del caso. Questo non toglie che la Fiorentina finora abbia raccolto appena sette punti e occupi l'undicesimo posto in classifica.

Bilancio non ancora attivo.

Il dato di fatto è che il bilancio parziale dei viola non è ancora attivo. Così come manca un’identità di gioco chiara, in parte dovuta all’assortimento di qualità tecnica non così esorbitante. L’impressione è che l’allenatore debba lavorare anche sul collegamento tra i reparti nelle due fasi di gioco, visto che a dirla tutta non sono emersi miglioramenti plateali tra una partita e l’altra. Senza considerare l’impiego indiscutibilmente scarso di alcuni singoli come Kayode, Richardson, Beltran e Sottil. Per tutti i motivi del caso. Ma ora serve una svolta.