SESTO CLEAN SHEET PER DE GEA: PUNTA AL RECORD DI TERRACCIANO

Con la sfida di ieri David De Gea conta già 6 clean sheet, laddove l'espressione inglese si riferisce alle gare in cui il trentaquattrenne ha subìto zero gol. Lo spagnolo viaggia a una media strepitosa per quanto in linea con il livello dell'assoluto campione quale è. Con appena 7 reti incassate in 11 partite l'ex Manchester United prende 0,6 gol a giornata. Questo significa che molto spesso i pali della Fiorentina restano inviolati. Come tutti i grandi, però, De Gea vuole di più.

De Gea mette nel mirino Terracciano.

Il record di clean sheet nell'era Commisso è detenuto da Pietro Terracciano: l'ex Empoli ha tenuto la porta inviolata per ben 9 volte nella stagione 2021-2022, in 32 turni di Serie A. Il rapporto fra le partite giocate e i clean sheet completati dà già ragione a De Gea, che è pronto a superare il primato di Terracciano. L'ex Atletico Madrid punta a raggiungere in fretta le poche lunghezze che lo distanziano dal suo compagno di reparto per entrare nella storia della Fiorentina.

C'è già odore di rinnovo (annuale).

Il contratto dell'estremo difensore prevede un rinnovo sulla parola fra galantuomini, il cosiddetto gentlemen agreement, che scatta nel momento in cui sia ritenuto opportuno da tutti. Non c'è motivo per cui il prolungamento non debba essere valutato utile, anzi, provvidenziale: ecco perché nei prossimi mesi il classe 1990 sarà confermato fino al 2026 con raddoppio automatico dell'ingaggio, come pattuito ad agosto. La Fiorentina se lo terrà comprensibilmente stretto.