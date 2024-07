SERIE A 2024-25, IL CALENDARIO VIOLA: PRIMA AL TARDINI, DERBY ALLA SESTA, LA JUVE IL 29/12

FirenzeViola.it

Si alza il sipario sulla nuova stagione 2024-25 a Roma, dove alle 12, presso l’Auditorium Multimediale di RDS, inizia il sorteggio dei calendari della prossima stagione. L'evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell`Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell`Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara. La Serie A 2024-2025 prenderà il via il 18 agosto e terminerà il 25 maggio senza sosta invernale e prevede un solo turno infrasettimanale (il 30 ottobre) e quattro soste per le nazionali ((8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo). E' prevista anche quest'anno l'alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma, Empoli-Fiorentina e Juventus-Torino. Confermato il calendario asimmetrico, con la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Como Atalanta Venezia ed Empoli non potranno giocare le prime in casa per problemi di stadio.

Di seguito il sorteggio delle singole giornate della Fiorentina:

1 GIORNATA (18 agosto): PARMA-FIORENTINA (per la Fiorentina si tratta della terza neopromossa consecutiva alla prima giornata)

2 GIORNATA (25 agosto): Fiorentina-Venezia

3 GIORNATA (1 settembre) Fiorentina-Monza

8 SETTEMBRE - PAUSA NAZIONALI

4 GIORNATA (15 settembre): Atalanta-Fiorentina

5 GIORNATA (22 settembre) Fiorentina-Lazio

6 GIORNATA (29 settembre): Empoli-Fiorentina

7 GIORNATA (7 ottobre) Fiorentina-Milan

13 OTTOBRE - PAUSA NAZIONALI

8 GIORNATA (20 ottobre) Lecce-Fiorentina

9 GIORNATA (27 ottobre): Fiorentina-Roma

10 GIORNATA (30ottobre, unico infrasettimanale): Genoa-Fiorentina

11 GIORNATA (3 novembre) Torino-Fiorentina

12 GIORNATA (10 novembre) Fiorentina-Hellas

13 GIORNATA (24 novembre) Como-Fiorentina

14 GIORNATA (1 dicembre): Fiorentina-Inter

15 GIORNATA ( 8 dicembre) Fiorentina-Cagliari

16 GIORNATA (15 dicembre): Bologna-Fiorentina

17 GIORNATA (22 dicembre) Fiorentina-Udinese

18 giornata (29 dicembre) Juventus-Fiorentina

19 GIORNATA (5 gennaio): Fiorentina-Napoli

GIRONE DI RITORNO

20 GIORNATA (12 gennaio) Monza-Fiorentina

21 GIORNATA (19 gennaio) Fiorentina-Torino

22 GIORNATA (26 gennaio) Lazio-Fiorentina

23 GIORNATA (2 febbraio) Fiorentina-Genoa

24 GIORNATA (9 febbraio) Inter -Fiorentina

25 GIORNATA (16 febbraio) Fiorentina-Como

26 GIORNATA (23 febbraio) Hellas-Fiorentina

27 GIORNATA (2 marzo) Fiorentina-Lecce

28 GIORNATA (9 marzo) Napoli-Fiorentina

29 GIORNATA (16 marzo) Fiorentina-Juventus

23 MARZO- PAUSA NAZIONALI

30 GIORNATA (30 marzo) Fiorentina-Atalanta

31 GIORNATA (6 aprile) Milan-Fiorentina

32 GIORNATA (13 aprile) Fiorentina-Parma

33 GIORNATA (20 aprile) Cagliari Fiornetina

34 GIORNATA (27 aprile) Fiorentina-Empoli

35 GIORNATA (4 maggio) Roma-Fiorentina

36 GIORNATA (11 maggio) Venezia-Fiorentina

37 GIORNATA (18 maggio) Fiorentina-Bologna

38 GIORNATA (25 maggio) Udinese-Fiorentina