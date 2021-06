SENSI, Interessa alla Fiorentina ma per ora....

Stefano Sensi, legato all'Inter per altri tre anni: piace parecchio alla Fiorentina, come scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport che la Nazione, prevedendo che i viola possano presentare un'offerta per il giocatore, che ha però una valutazione alta, di una ventina di milioni. Il centrocampista nerazzurro, che ha dovuto saltare la Nazionale per un problema muscolare, nell'Inter, complici gli infortuni che ne hanno condizionato la disponibilità e la crescita, è una seconda linea e il club non lo ritiene incedibile. Ma per ora l'entourage del giocatore, secondo quanto appreso, chiude a questa possibilità anche se il mercato viola entrerà nel vivo solo dopo l'ufficialità di Italiano. Solo allora l'interesse della Fiorentina potrebbe trasformarsi in un'offerta concreta che l'Inter sarebbe chiamata a valutare insieme al giocatore.