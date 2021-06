SCOPRITORE CASTROVILLI A FV, Gattuso ideale

Intervistato da FirenzeViola.it ieri, Gigi Nicassio, il primo allenatore di Castrovilli nei Giovanissimi del Bari, ha parlato anche dell'approdo di Rino Gattuso alla Fiorentina e di come potrà andare con il centrocampista numero 10: “È il tecnico ideale per lui… e poi è alto come me: così può guardarlo bene negli occhi. Negli ultimi mesi Gaetano ha avuto qualche difficoltà ma è venuto fuori alla grande, ha messo su molta massa muscolare e adesso attacca la profondità in modo molto più convinto: lo puoi trovare in campo praticamente dappertutto. Ma c’è una cosa che lo contraddistinguerà sempre da tutti gli altri calciatori…”.

CLICCA QUI per l'intervista completa