SCONCERTI A FV, Ribery-guardalinee? Spero abbia imparato

Il noto giornalista e editorialista de Il Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Garrisca al vento" curata da FirenzeViola.it per parlare dei principali temi di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Il recupero di Ribery è molto importante per Montella e i suoi uomini. Spero che il francese abbia capito come si devono trattare i guardalinee. Domenica ci aspetta una partita molto brutta. L'Hellas non è un avversario semplice. Giocano sempre ben organizzati. Mi sembra pericoloso giocare con un centrocampista in meno. Credo che in questo momento l'importante sia solo fare risultato a Verona. Questo è un momento delicato. Vlahovic merita una possibilità. Stiamo pensando troppo alla Fiorentina doppiamo pensare di più agli avversari. Trovo più importante fare risultato poi si penserà a che squadra mettere".