SCONCERTI A FV, Lo stadio va fatto. Società...

Il decano del giornalismo Mario Sconcerti ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it nella puntata odierna di Garrisca al Vento! Queste le sue parole sui temi più caldi in casa Fiorentina: "Commisso ha fatto una promessa su Chiesa e l'ha mantenuta. Di conseguenza Chiesa ha accettato questa promessa e accettandola credo si sia tutti liberi. I tifosi devono accettare quello che poi verrà. La proprietà ha fatto quello che doveva fare. Stadio? Lo stadio va necessariamente fatto. Trovo assurda la polemica con Campi. Io sono fiorentino e Campi per me è Firenze. Bisogna farlo, senza stadio non si ha patrimonio per crescere economicamente. Se Campi è più comoda nella velocità di esecuzione e sotto altri punti di vista ben venga fare lo stadio a Campi".