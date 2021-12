SCAMACCA, La carta della Juve per avere Vlahovic?

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento dedicato dal Corriere Fiorentino all'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca: qualcuno ipotizza che siano semplici manovre di disturbo, una specie di avvertimento alla Fiorentina che, consapevole di dover perdere Vlahovic, non ha mai smesso di pensare al centravanti del Sassuolo. Per i bianconeri però potrebbe essere davvero l’alternativa al serbo o, chissà, la pedina giusta da utilizzare proprio per arrivare a Dusan: prenderlo, per poi girarlo ai viola.

Leggi anche: SCAMACCA, La Juve può prenderlo e chiedere DV9