SAPONARA CHE CLASSE, OK CABRAL E NICO GONZALEZ, BENE LA DIFESA

CEROFOLINI - Nel primo tempo osserva la girata di Pinamonti finire larga di poco, mentre nella ripresa risponde bene al tiro di Berardi. E’ spiazzato dal rigore di Berardi che vale il pareggio ma per il resto non ha niente da rimproverarsi, 6

DODÒ - Spinge con poca convinzione e in avvio di secondo tempo rischia qualcosina su Rogerio, ma le sue ripartenze sono sempre positive, 6

Dal 25’st VENUTI - Entra con la partita in discesa poi non sfrutta gli spazi dalla sua parte con un cross che non arriva sui piedi di Cabral. Ma l’ingresso è buono, 6

QUARTA - Bene sui rari tentativi di Rogerio o Ceide nel corso del primo tempo. Nella ripresa manda alto sopra la traversa sugli sviluppi di un corner ma è provvidenziale nell’anticipo su Defrel dopo il cross di Rogerio. Serata senza sbavature, 6,5

RANIERI - Ottima chiusura in avvio su Pinamonti, poi dopo le scintille con Berardi rimedia il giallo a metà primo tempo. Si conferma in termini di personalità e attenzione anche se su Defrel si prende parecchi rischi come nell’azione viziata da fuorigioco dell’attaccante del Sassuolo, 6,5

TERZIC - Sei minuti di gioco e rimedia subito l’ammonizione per un fallo plateale su Berardi. Contenere l’esterno neroverde resta operazione complicata per tutto il primo tempo e in parte nella ripresa però alla fine tiene botta e manda al tiro del 2-1 pure Saponara, 6

AMRABAT - Si vede poco ma anche perchè il Sassuolo non alza quasi mai il ritmo, mentre nella ripresa può limitarsi a far girare palla, 6

Dal 36’st BIANCO - S.v.

DUNCAN - Bello il cross che manda Cabral a colpire di testa centrando il palo. Non sbaglia molto col passare del tempo anche se prima di uscire non è troppo reattivo in area di rigore, 6

Dal 13’st BONAVENTURA - Recuperi importanti che consentono alla Fiorentina di riavviare più di un’azione, 6

IKONÉ - Liberato sulla destra entra in area e cerca il tiro cross che viene deviato in angolo nei primissimi minuti. Esce un po’ dal match fino a quando nel secondo tempo si ritrova a tu per tu col portiere senza però trovare il tocco vincente. Ennesima prestazione con più ombre che luci, 5,5

Dal 25’st SAPONARA - Pochi minuti gli bastano per inventare un gol che è da applausi, e a seguire arriva anche l’assist per il tris firmato Nico. Classe allo stato puro, 7,5

CASTROVILLI - Seppure l’azione sia viziata da off-side il pallone che riceve all’altezza del dischetto lo calcia malissimo. Soffre un po’ nel primo tempo mentre si ritrova nella ripresa in cui è più nel vivo del gioco, 6

KOUAMÈ - Si fa pescare in fuorigioco nell’azione che metterebbe Castrovilli nelle condizioni di concludere da buonissima posizione. Nella ripresa il suo cross dalla sinistra propizia la corta respinta di Russo che Cabral tramuta in gol. Poco prima di uscire si fa apprezzare in ripiegamento difensivo, 6

Dal 13’st NICO GONZALEZ - Comincia sulla sinistra ma appena si ritrova a destra tramuta nel 3-1 il cross di Saponara, mostrando anche il coraggio di colpire di testa in caduta sul palo, 7

CABRAL - Bravo sulla prima girata di testa che finisce sul palo, si ripete poco dopo con un bel tiro dalla lunga distanza che il portiere Russo manda in corner. Si fa trovare puntuale all’appuntamento con il gol trovando la deviazione dopo la corta respinta di Russo. Molto più ingenuo nel tocco di mano che vale il rigore del pari del Sassuolo, e che gli costa il giallo, mentre di lì a poco trova un’altra opposizione del portiere dopo un’azione personale. Più vivo rispetto alle ultime uscite, 6,5

ITALIANO - Premia ancora Cerofolini tra i pali poi mischia le carte: in difesa c’è Terzic, non Biraghi, mentre a destra va Dodò con Ranieri e Quarta centrali, Castrovilli viene avanzato dietro a Cabral con Ikonè e Kouamè sugli esterni. L’avvio dei suoi è promettente con i tentativi di Cabral poi i ritmi rallentano e solo nella ripresa il rimpallo favorevole di Cabral sblocca l’equilibrio. L’ingresso di Saponara dopo il pari di Berardi cambia la partita e regala gli ultimi 3 punti del campionato anche grazie all’altro subentrante Nico Gonzalez. Sei punti in meno rispetto allo scorso anno, ma con parecchie partite in più, restano un buonissimo risultato, e domani si può osservare Torino-Inter con la coscienza a posto di chi ha fatto il proprio dovere, 6,5