SAMPDORIA-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

16.57 - Su un colpo di testa all'ultimo secondo di Milenkovic si spengono le speranze della Fiorentina di portare a casa almeno un punto da Marassi. La squadra di Prandelli gioca meglio ma paga gli errori difensivi dei singoli. Viola che non riesce a fare punti e continua a restare nelle parti basse della classifica.

90' +5' - FINISCE IL MATCH! Sconfitta viola a Genova.

90' +4' - Quarta con un numero difensivo incredibile ferma un tre contro uno della Samp propiziato da un errore di Callejon. Si salva la Fiorentina, alla quale però manca sempre meno tempo.

90' +1' - Candreva tenta il sinistro dalla distanza. Palla alta.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Cambio nella Sampdoria: entra Leris al posto di Keita.

88' - Attacca ancora la Fiorentina che sta provando il tutto per tutto. Due conclusioni di Vlahovic e Callejon vengono respinte.

86' - Colley salva sulla linea! Destro a botta sicura di Biraghi da centro area, ma il centrale della Samp salva i suoi di testa incredibilmente.

83' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Venuti e Pezzella, dentro Malcuit e Callejon.

80' - Quarta tenta un tiro velleitario dalla distanza, sostanzialmente passandola ad Audero.

78' - Giallo severo per Bonaventura che trattiene Ramirez. La Fiorentina sembra aver subito anche psicologicamente lo svantaggio.

75' - Cambio nella Sampdoria: esce Adrien Silva, entra Ekdal.

72' - Sampdoria che sfonda sulla destra, cross arretrato per Quagliarella che col tiro deviato da Pezzella batte un Dragowski un po' lento ad andare giù. Si fa dura per la Fiorentina.

72' - GOL DELLA SAMPDORIA! Ha segnato Quagliarella.

69' - Kouame! Bella sortita di Venuti sulla destra, cross potente sul quale il primo a colpire è Kouame. Conclusione difficile comunque, finisce alta.

68' - Castrovilli! Calcia dal limite su un pallone scappato da un rimpallo di Vlahovic. Palla in curva.

65' - Doppio cambio nella Sampdoria: dentro Candreva e Quagliarella, fuori Damsgaard e Jankto.

64' - Fallo in attacco fischiato a Ramirez su Pezzella in area. Si interrompe così una lunga azione offensiva della Samp.

61' - Giallo preso da Pulgar per un gomito largo a centrocampo.

60' - Stavolta a salvarsi è la Fiorentina, con Bonaventura che perde palla in area e Damsgaard prova a servire Keita tutto solo in area. Per fortuna Pezzella riesce a toccare il passaggio.

58' - Castrovilli anticipato di uin pelo in area su ottima imbucata di Vlahovic. Si salva la Sampdoria con Augello.

57' - Giallo per Damsgaard per un fallo a centrocampo.

56' - Keita! Risponde la Sampdoria, con il 10 che salta Pezzella in area e a tu per tu con Dragowski calcia da posizione defilata: palla sull'esterno della rete. Si infiamma il match!

55' - Calcia ancora Bonaventura, anche se stavolta il tiro è centrale. Blocca Audero.

55' - Altra occasione clamorosa! Bonaventura colpisce al volo da centro area, il pallone esce di pochissimo a lato. Doppia occasione mastodontica per la Fiorentina!

54' - Clamorosa occasione Fiorentina! Anche se viene fischiato fuorigioco. Quarta svetta in area e colpisce il palo, poi Pezzella non riesce a concludere a rete. Brivido per la Samp!

51' - Tiro di Bonaventura dalla distanza sugli sviluppi di un corner, ma conclusione sballata che termina in curva.

48' - Sul secondo corner brivido viola, con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e termina dalla parte opposta.

47' - Augello scappa sulla sinistra e spaventa Venuti, che blocca il cross in corner.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre, anche Vlahovic rientra regolarmente in campo.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' +1' - Rientra il serbo, pur zoppicando.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero, mentre Vlahovic esce per le cure.

45' - Problema alla caviglia per Vlahovic dopo un contrasto aereo con Colley. Gioco fermo per permettere le cure.

43' - Rischia la Fiorentina con Thorsby che colpisce in terzo tempo da due passi. Palla che si impenna sopra la porta di Dragowski.

39' - Qualche istante col fiato sospeso per la Fiorentina, con il VAR che stava valutando il colpo di Vlahovic. Nessuna irregolarità: è pari a Marassi.

37' - Pulgar calcia una punizione semi-perfetta, Audero si oppone con un grande intervento ma sul pallone il più lesto di tutti ad avventarsi è Vlahovic, che schiaccia un po' troppo la conclusione di testa. Audero riesce ad arrivarci ancora ma appena dopo la linea: Fiorentina che pareggia subito!

37' - GOOOOOOLLLl!!! GOOOLLL!!! SEGNA VLAHOVIC!

35' - Tiro dalla distanza di Bonaventura ribattuto sui piedi di Castrovilli, che al limite dell'area viene abbattuto. Punizione gigliata.

33' - Giallo per Venuti dopo un fallo e le proteste.

31' - GOL DELLA SAMPDORIA! Papera della difesa della Fiorentina su un corner, con Vlahovic e Dragowski che non prendono il pallone colpito invece da Keita Balde. Sampdoria in vantaggio con il suo numero 10.

28' - Keita Balde parte in contropiede e salta secco Pezzella, ma sul suo passaggio a centro area la Fiorentina riesce a salvarsi.

25' - Buon break di Quarta che però non riesce a far ripartire Kouame.

22' - Castrovilli blocca un passaggio di Kouame che avrebbe liberato Vlahovic a tu per tu con Audero. Occasione sprecata dalla Fiorentina.

21' - Vlahovic e Kouame non si intendono su una ripartenza e il serbo non riesce a servire l'ivoriano. Nulla di fatto per la Fiorentina.

20' - Siamo ancora in attesa della prima occasione per la Fiorentina, anche se la Fiorentina soprattutto in difesa sta giocando una partita fin qui pressoché perfetta.

16' - Ottima uscita di Dragowski sulla copertura di Milenkovic del lancio lungo per Keita. Primo quarto d'ora ottimo della squadra di Prandelli, a cui sta mancando la finalizazione.

13' - Si lotta su ogni pallone in questo inizio. La Fiorentina sta riuscendo a mettere in difficoltò la Sampdoria in impostazione.

11' - Primo tiro del match ad opera di Damsgaard: bella sterzata e poi destro potente ma centrale dal limite. Blocca Dragowski.

9' - Continua a provarci la Fiorentina, con Kouame che imbuca per Vlahovic. Stop non perfetto del serbo che però riesce a servire Castrovilli. Il 10 viola perde il tempo e viene chiuso prima del tiro.

5' - Buon inizio della Fiorentina dal punto di vista del gioco, anche se le due squadre per ora lottano più che altro a centrocampo.

1' - Primo corner del match per la Fiorentina, con Biraghi che calcia bene in mezzo. Nessuno colpisce il pallone e Maresca fischia un fallo di confusione.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo rosso. Consueta divisa blucerchiata per i doriani.

La Fiorentina è chiamata a fare punti questo pomeriggio a Genova. L'impegno però non è certo dei più semplici: di fronte c'è la Sampdoria di Ranieri, capace di vincere all'andata al Franchi e di piazzarsi 5 punti sopra ai viola. Prandelli però dopo la sconfitta con l'Inter ha bisogno di ripartire e i punti di Marassi sono importantissimi. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard, Jankto, Keita, Ramirez.