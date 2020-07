SALVI, MA BASTA CAMPIONATI DI SOFFERENZA. UN FUTURO CON 11 FR7!

E’ finita l’agonia anche per questo campionato e menomale che non ci siamo ritrovati agli ultimi istanti come lo scorso anno! Penso che la conclusione sia ovvia: che s’ha a dire di abbozzarla di far soffrire i poveri tifosi viola e ci si appresta a costruire un futuro più tranquillo e pieno di soddisfazioni? E’ il minimo che si possa chiedere per la nostra storia, per la città che rappresentiamo e per le nostre coronarie. Finito lo sfogo legato al desiderio di vedere la Fiorentina in un’altra posizione di classifica, faccio i complimenti a Iachini e ai suoi ragazzi per la partita contro il Torino che ci ha definitivamente tolto dai problemi. Ieri sera avrei voluto con tutto il cuore essere sugli spalti per festeggiare questo misero traguardo che merita comunque l’applauso di tutti noi. Quella col Toro è sempre una partita piena di emozioni legate al gemellaggio e lo spirito è quello della festa che al fischio finale di domenica sera è veramente stata tale.

Con quale ansia si sarebbero affrontate le prossime due partite contro Inter e Roma se ci fosse stata ancora da raggiungere la salvezza? Non oso pensarlo perché dopo queste due gare impossibili, avremmo incontrato Bologna e Spal…e non so se sarebbero state peggio delle due big! Invece adesso possiamo affrontare tutti con serenità e divertirci, cosa che non è quasi mai successa ultimamente, e che ci meritiamo senza ombra di dubbio. Questa tranquillità acquisita deve servire più che altro alla nostra dirigenza per programmare la Fiorentina che verrà e l’allenatore che la guiderà. Con tutto l’affetto per Iachini, con i ringraziamenti dovuti per l’obiettivo raggiunto prima dell’ultima di campionato, credo che ci sia la necessità di affidare la squadra che amiamo ed i nostri sogni, cosa da tenere in grande considerazione, ad un Mister di una caratura superiore e con esperienza internazionale. Confido che questa sia la prospettiva che voglia perseguire Commisso e la cosa mi intriga parecchio, anche perché va di pari passo con la costruzione di un gruppo di calciatori più forti.

Fra questi c’è e ci sarà sicuramente Franck Ribery che anche contro il Torino è stato il migliore in campo ed è stato sostituito nel finale scherzando con l’allenatore perché non voleva uscire. Nonostante la “veneranda” età le ha giocate tutte dal rientro dall’infortunio e dal lockdown, corre e dispensa calcio e saggezza tecnica a non finire ed anche ieri ha dato due assist splendidi a Kouamé per il vantaggio, anche se con l’aiuto del granata Lyanco, e per il definitivo 2-0 a Cutrone. Cosa vuoi di più? Vorrei 11 Ribery e allora saremo a posto! Bravi anche i goleador di serata, l’ivoriano che è al rientro ma che fa sperare bene per l’avvenire viola e anche Cutrone che sta dando seguito alle marcature da tre partite consecutive.

Questi sono segnali positivi che ci potranno far divertire nelle gare mancanti alla fine del campionato ma anche essere imput da tenere in considerazione per l’anno prossimo. Siamo tornati a vincere a Firenze dopo sei mesi, inclusa purtroppo la clausura da Covid, ma mi auguro che si torni presto a divertirci tutti insieme per risultati più coinvolgenti e gratificanti.

La Signora in viola