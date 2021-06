S. OLIVEIRA, Nessuna follia: in casa viola si frena

Una delle notizie più lette sulle pagine di FirenzeViola.it nella giornata odierna è stata quella riguardante la trattativa tra la società viola e il Porto per Sergio Oliveira. In casa gigliata si frena sulle valutazioni espresse dalle molte voci in arrivo dal Portogallo. La strada si fa in salita: non si faranno follie. CLICCA QUI per tutti i dettagli.