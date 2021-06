S. OLIVEIRA, Trattativa si fa in salita: la situazione

A fronte delle (molte) voci in arrivo dal Portogallo su un accordo pressoché raggiunto per Sergio Oliveira a circa 20 milioni, con più di 3 milioni d'ingaggio garantiti al giocatore, in casa viola si frena sulle valutazioni espresse. La società infatti, pur apprezzando il centrocampista del Porto, non ha intenzione di fare follie e quindi non vuole andare oltre i 10-12 milioni di euro di parte fissa, più l'inserimento di eventuali bonus. Di fatto alle cifre che vengono chieste dal Porto la trattativa non può decollare, anche per quanto riguarda lo stipendio chiesto dal giocatore che complicherebbe molti equilibri. Non uno stop definitivo alla trattativa, che dunque può proseguire, ma non alle cifre rilanciate dal Portogallo.

LEGGI ANCHE: "SÌ A OLIVEIRA MA SENZA FOLLIE: LA TRATTATIVA TRA FIORENTINA E PORTO VA AVANTI SPEDITA"