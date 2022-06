S. MEINI, Vince il Premio Rialti: "Onore immenso"

La vincitrice della seconda edizione del Premio “Alessandro Rialti”, nato nel ricordo di un grande giornalista sportivo con l’obiettivo di tramandare alle future generazioni il mestiere di raccontare i fatti, è la giornalista della Rai Sara Meini. La cerimonia di consegna del premio avrà luogo mercoledì 8 giugno alle ore 12:00 presso l’albero di “Ciccio” piantato per tenere viva la sua memoria nel giardino presso lo Stadio Franchi. A premiare un personaggio internazionale amico di Rialti: Claudio Ranieri che ha voluto presenziare all’evento per celebrare il ricordo di un grande giornalista e amico.

Il comitato “Amici di Ciccio” ideatore del premio, ha gestito i voti espressi da tutti i responsabili delle redazioni media che si occupano quotidianamente della Fiorentina.

La vincitrice, Sara Meini, ha iniziato a seguire la Fiorentina a 16 anni di cui può scrivere la storia quotidiana fino ad oggi. Ha vissuto in prima persona tutte le vicende legate alla squadra con passione e professionalità. Le sue prime collaborazioni sono state a Lady Radio e Calciomercato.com. Dopo il fallimento della Fiorentina, nel 2002, sono state numerose le collaborazioni con le testate nazionali. Entrata in Rai nel 2007, adesso inviata, lavora principalmente a Firenze per la TGR RAI Toscana, ma ogni week end è negli stadi toscani per Radio Rai e RaiSport ed è la terza donna nella storia a fare le radiocronache per Tutto il Calcio Minuto per Minuto su Radio1 e la prima dallo Stadio Franchi. Sempre nel 2007 ha fondato firenzeviola.it. Professionista dal 2005.

“Per me è un onore immenso - ha dichiarato Sara - Ciccio sarà sempre nel mio cuore ed ottenere un riconoscimento in suo nome mi riempie d’orgoglio. Da lui ha imparato tanto, soprattutto il mestiere di cronista e la voglia matta di raccontare i fatti. Un maestro”. Sara Meini si aggiunge così all’Albo D’Oro del premio “Alessandro Rialti” dopo che la prima edizione era stata vinta da Francesca Bandinelli, che ha iniziato i primi passi nel giornalismo proprio accanto ad Alessandro Rialti.