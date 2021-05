ROSATI, Out a Cagliari per un disturbo al ginocchio

Antonio Rosati non risulta tra i convocati per la sfida contro il Cagliari di domani. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il terzo portiere della squadra di Iachini ha accusato un disturbo al ginocchio destro durante la rifinitura e così il tecnico ha preferito non portarlo in Sardegna e farlo rimanere a Firenze per recuperare al meglio.