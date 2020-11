ROMULO A FV, Prandelli è stato come un padre

Tra i tanti ex giocatori convinti che Cesare Prandelli sia la scelta giusta per la Fiorentina c'è anche l'ex viola Romulo che con il tecnico non si è incrociato alla Fiorentina, ma è stato lanciato in Nazionale ed è stato tra gli ultimi a lavorarci, nel Genoa. Queste le sue parole a FirenzeViola.it: "Personalmente gli devo molto ed è stato come un padre. Non dimenticherò mai che mi ha convocato nei 23 per il Mondiale anche se purtroppo poi non ho potuto partecipare per via della pubalgia, ma non è da poco quello che ha fatto per me. Anche nel Genoa abbiamo avuto un ottimo rapporto e quando è arrivato ha portato tranquillità ed equilibrio in una situazione difficile, con tanti cambi di allenatore, ed è riuscito ad ottenere la salvezza. Per me è un ottimo allenatore e sarei molto contento di lavorarci ancora, non dico alla Fiorentina, altrimenti sembra che mi stia proponendo, ma prima o poi mi piacerebbe incontrarlo ancora".