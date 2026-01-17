Rocco Commisso e quel grande dolore per la morte di Barone

vedi letture

Rocco Commisso nei sei anni e mezzo da proprietario della Fiorentina ha avuto soddisfazioni ma anche grandi dispiacere. Il più grande dolore è stata sicuramente la morte di Joe Barone, suo braccio destro dal momento dell'acquisizione della Fiorentina. Era il 17 marzo 2024 quando l'allora direttore generale viola, ebbe un malore in albergo durante il ritiro prepartita di Atalanta-Fiorentina. Morì due giorni dopo all’ospedale San Raffaele di Milano, a 58 anni.

Rocco Commisso e sua moglie tornarono in Italia e presenziarono alla camera ardente allestita al Viola Park, accogliendo uno a uno i presenti e commuovendosi insieme ai tifosi che ricordarono con cori e fumogeni Barone. Da allora Barone aveva perso il suo più grande punto di riferimento alla Fiorentina, appoggiandosi da quel momento ad Alessandro Ferrari (promosso direttore generale) e al ds Daniele Pradè.