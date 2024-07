ROAD TO (UNION) BERLIN?

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

Era uno dei giocatori su cui Vincenzo Italiano puntava maggiormente, soprattutto come titolare nel ruolo di ala sinistra, eppure adesso il suo futuro a Firenze è tutt’altro che certo. Sì, perché Christian Kouamé, nonostante l’opzione esercitata dalla Fiorentina per estendere la scadenza del suo contratto fino a giugno 2025, sembra destinato a partire durante questa sessione di mercato. Il campione d’Africa, infatti, al pari di Nzola e Ikoné, potrebbe rappresentare una delle tante operazioni in uscita che la Fiorentina, eccetto per alcuni giovani e giocatori svincolati, non ha ancora concluso.

La corte di Italiano - L’ivoriano, si sa, era destinato a fare le valigie direzione Empoli ben due anni fa, quando rientrò da un convincente prestito all'Anderlecht. Tuttavia, la sua duttilità e fisicità in un reparto che presentava altre caratteristiche all’epoca convinsero Italiano a bloccare la sua cessione. Poche settimane dopo, segnò un gol alla Juventus al Franchi e da lì tutto fu in discesa. È vero, negli occhi dei tifosi rimane l’errore in finale di Conference League, ma comunque si può parlare di un biennio positivo, almeno per il suo allenatore che, appena sbarcato a Bologna, avrebbe fatto il nome dell’ivoriano alla società rossoblù.

La pista estera - La corte del suo ex allenatore non è l’unica in Europa. Sull’ex Genoa, infatti, ci sarebbe stato anche un sondaggio dell’Union Berlino, pronto a regalare all’ivoriano la prima esperienza in Bundesliga. Visto il suo contratto in scadenza, il prezzo è sceso sotto la doppia cifra, fino a 7,5 milioni secondo Transfermarkt.it. Intanto, il classe '97 continua ad allenarsi al Viola Park, in gruppo col nuovo tecnico Palladino, e chissà se dopo aver stregato il suo predecessore, non sia in grado di convincere anche il nuovo allenatore della Fiorentina. Se dovesse concretizzarsi questa ipotesi, l’attaccante potrebbe addirittura rinnovare il contratto, andando a guadagnare una cifra complessiva maggiore rispetto ai 2 milioni della prossima stagione, ma spalmata su più anni. Intanto il centravanti viola è partito titolare nel match contro la primavera senza trovare però la gioia del gol nei 45 minuti disputati.