RISALITA E NUOVO STOP: LA SFORTUNA CONTRO CASTROVILLI

La notizia dell'infortunio di ieri, davvero non ci voleva: proprio quando Gaetano Castrovilli sembrava ben indirizzato in un suo percorso di riconquista tecnica di un posto da titolare nell'undici della Fiorentina, ecco ancora il crudele destino a metterci lo zampino e a rallentare la crescita di un ragazzo che, arrivato al venticinquesimo anno d'età, avrebbe bisogno di tutto fuorché di queste continue interruzioni.

Stavolta, in attesa di esami medici più specifici nella zona interessata, si tratta - da comunicato ufficiale - di "lussazione del ginocchio sinistro, ridotta in campo" con quindi un vero e proprio pronto intervento, a mano... E non andiamo oltre nella descrizione, potete immaginare. L'ennesimo capitolo di un recente accumularsi di sfortune che, di fatto da quando ha preso la maglia numero 10, non fanno dormire sonni tranquilli al centrocampista viola.

Già l'inizio di questa stagione, infatti, era stato compromesso da un altro guaio fisico procurato sul campo, in maniera ancora più accidentale: nella partita di settembre contro il Genoa, la brillante mezzala pugliese si era scontrata in pieno sul palo della porta del Ferraris, rischiando persino compromissioni a livello respiratorio per quanto forte era stato l'impatto della zona costale sul legno.

Ancora una volta, quindi, ci si mette di mezzo la sfortuna. Con un Bonaventura ancora non del tutto a pieno servizio, l'auspicio è che non venga a mancare tutta insieme la qualità in zona mediana, ora che in vista, a brevissimo termine, c'è un appuntamento che potrebbe far prendere ancora più slancio alla stagione.