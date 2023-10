RIENTRA PIEROZZI, L'ALTERNATIVA DI DODO CHE ORA AFFIANCHERÀ KAYODE

FirenzeViola.it

Altro giro, altra corsa. Si è conclusa la sosta per le nazionali e da lunedì la Fiorentina inaugura un’altra settimana d’impegni, sempre più frequenti nel calendario viola. E se Vincenzo Italiano ha sottolineato anche oggi stesso l’importanza di avere tutti a disposizione, la notizia del giorno riguarda il rientro in campo di Niccolò Pierozzi, seppur con la Primavera.

L'esterno classe 2001 ha rimesso piede in campo oggi nel match giocato dalla squadra di Galloppa contro la Lazio (raccontato anche su FV), da fuoriquota. Tutta la partita in campo di un giocatore in pianta stabile con la prima squadra non è bastata a trovare almeno un punto per i viola under 19, sconfitti dai pari età biancocelesti per 1-2. Ma il rientro in una gara ufficiale dell’ex Reggina può lasciare almeno una nota lieta a mister Italiano, presente sugli spalti del Viola Park ad osservarlo.

Pierozzi non giocava una partita dalla scorsa Serie B, ed era rimasto in estate a Firenze dopo un anno nel campionato cadetto che l’aveva formato e reso sicuramente più pronto di prima per figurare come prima alternativa a Dodò. Poi la storia ci ha raccontato la rottura del crociato per il brasiliano a Udine, con Kayode che è venuto fuori e la Fiorentina che si è forgiata delle sue sgroppate, ma Pierozzi è un ragazzo su cui la società ha scelto di puntare e il fatto che gradualmente sta mettendo benzina nelle gambe non può essere altro che positivo. Specie per un elemento che era rimasto in viola per giocarsi le sue carte e che invece, purtroppo, è partito col freno a mano tirato.