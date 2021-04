RIENTRA MILENKOVIC, MA È DAVVERO INSOSTITUIBILE?

Ha scontato la squalifica e domenica pomeriggio, sotto il sole del Franchi, tornerà in scena. Nikola Milenkovic, quello vero, è forse uno dei giocatori più importanti in gare come quelle contro la Juventus. Non soltanto per le doti tecniche, ma soprattutto per quelle caratteriali. È divenuto celebre il testa a testa con Higuain di qualche anno fa, quando il serbo scese in campo da scommessa nella Fiorentina di Pioli. La sua personalità è forte, anche troppo forte a volte, come nel caso di Torino. La vera domanda è: sarà titolare contro i bianconeri? Il dubbio è legittimo, perché se da un lato finora Prandelli e Iachini non ne hanno mai potuto fare a meno, dall’altra è anche vero che Martinez Quarta, progressivamente, si è rivelato una sicurezza, malgrado qualche abbaglio per questa Fiorentina. Con il Verona, el chino si è comportato bene, condividendo, con un opaco Pezzella, un reparto a maggioranza argentina. Ma Milenkovic potrebbe scendere comunque in campo se Iachini decidesse di far rifiatare Caceres, che nelle ultime gare ha speso molto, segnando, tra l’altro, il gol salvifico di martedì sera. Le scelte del tecnico faranno chiarezza su quanto effettivamente Il numero 4 viola sia insostituibile, dal momento che i vice ci sono e la questione rinnovo non è neanche da discutere. Il ragazzo se ne andrà in estate e già da tempo è filtrato solo pessimismo su un fantomatico rinnovo. Mancano 6 gare al termine di questa sofferta stagione e il suo effettivo impiego è tutto da decidere.