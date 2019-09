RIBERY È UNO SPETTACOLO, CHIESA C'È. BENE DALBERT E IL SOLITO CASTROVILLI

DRAGOWSKI – Subito determinante la sua parata su Caprari nelle primissime battute. Rigoni gli mette i brividi scheggiando la traversa nei primi minuti del secondo tempo mentre Bonazzoli lo supera a dieci dalla fine, 6

MILENKOVIC – Un po' troppo incerto in apertura di sfida poi con qualche intervento a liberare l'area di rigore ritrova le giuste misure, 6

PEZZELLA – Comincia bene in marcatura su Gabbiadini e sblocca la gara alla mezz'ora del primo tempo con un bel colpo di testa. Attento anche nel resto della gara, 7

CACERES – In affanno nei primissimi minuti recupera posizione e sicurezza col passare del tempo. Si fa valere anche sul finale di partita, 6

LIROLA – Palla bassa per Ribery nella prima occasione dei viola, si ripete con un altro invito per il francese che costa il giallo a Bereszynski. Nella ripresa offre un buon pallone a Chiesa ma perde Bonazzoli sul gol della Samp. Ammonito nel finale per simulazione. Più ombre che luci, 5,5

PULGAR – Gioca semplice in un primo tempo in cui non ha grande fortuna sulle punizioni dal limite. Più o meno stesso discorso nella ripresa, 6

BADELJ – Nel primo tempo alterna buone idee a qualche pallone perso di troppo. Molto meglio nella ripresa quando la superiorità numerica gli consente di salire in cattedra, 6,5

CASTROVILLI – C'è del suo nella prima opportunità della partita, poi prende per mano il centrocampo e non lo lascia più. Ormai gli capita regolarmente, 7

Dal 36'st BENASSI – S.v.

DALBERT – Manca in precisione nei primi venti minuti, poi però chiama al tiro Chiesa poco prima della mezz'ora. Ammonito in avvio di ripresa sforna un assist al bacio per il due a zero di Chiesa. Propositivo, 6,5

CHIESA – Si vede con una bella conclusione dal limite, parata da Audero, intorno alla mezz'ora del primo tempo. Il duello si ripete più tardi con identico esito fino a quando, dopo l'assist di Dalbert, Federico può festeggiare il primo gol in campionato. Sfiora la doppietta dopo una buona iniziativa di Lirola e manda in porta Sottil sul rigore poi annullato dal VAR. Garanzia, 7,5

Dal 45'st VLAHOVIC – S.v.

RIBERY – Si prende i primi applausi su un cross dalla destra di Lirola che non riesce a deviare in porta, poi è autore dell'assist per il vantaggio di Pezzella. Nei primi 45' Bereszynski, Murillo e Vieira finiscono tra gli ammoniti per fermarlo al limite dell'area. Anche nel secondo tempo è una spina nel fianco della Samp e si prende un'altra, meritatissima, standing ovation. Uno spettacolo, 7,5

Dal 30'st SOTTIL – Su invito di Castrovilli manca di poco il bersaglio poi si guadagna il rigore al novantesimo che il VAR annulla. Buon impatto, 6,5

MONTELLA – Conferma l'undici di Parma con Chiesa e Ribery in attacco. Superato un avvio complicato i suoi prendono campo, impegnano Audero con Ribery e Chiesa e passano grazie al gol di testa di Pezzella ispirato da un Ribery a tutto campo. Nella ripresa l'espulsione di Murillo mette la Fiorentina in condizione di allungare come avviene grazie al raddoppio di Chiesa ma nel finale una disattenzione su Bonazzoli rimette in gioco la Samp. E' un episodio su cui certamente migliorare in una serata finalmente positiva anche sotto il profilo del risultato, 6,5