RENZI, Per lo stadio il 2012 è l'anno giusto...

Queste le parole del sindaco di Firenze Matteo Renzi intervenuto alla serata inaugurale di 'Firenze città dello sport 2012' presso il Mandela Forum: ''Credo che per lo stadio si possa dire che sarà l'anno buono; dobbiamo portare avanti tutte le tappe del regolare percorso amministrativo che prevede il passaggio in consigio comunale; i primi di marzo avremo la variante urbanistica per l'area Mercafir; il tutto partirà definitivamente poi nella primavera 2012; l'obiettivo è quello di passare dalla carta ai fatti, siamo nei tempi giusti. I DV non sanno nulla dei progetti? C'è sempre stata una grande correttezza del processo tenuto da tutti gli ambienti, devono essere fatte tutte le procedure prima di dare giudizi e pertanto è giusto che l'ACF abbia detto di non conoscere il progetto, non avendo ancora visto le carte. Dialoghi con i Della Valle? Abbiamo detto e fatto tutto nelle sedi opportune, il rapporto tra la Fiorentina e comune è ottimo; vogliamo tutti passare dalle chiacchiere ai fatti come per i campini, nessun esiste nessun conflitto d'interessi''.