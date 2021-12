RASTELLI A FV, J. Pedro tra i più prolifici: il prezzo...

L’ex tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli, si è così espresso ieri a FirenzeViola.it sull’obiettivo gigliato Joao Pedro, da lui allenato in Sardegna: “Non saprei dire con esattezza se i 20 milioni richiesti dal Cagliari siano eccessivi o meno, perché ogni valore è soggettivo ed è il mercato a determinare il valore di ogni singolo calciatore. Sicuramente Joao Pedro non puoi pagarlo poco visto che è uno degli attaccanti più prolifici in Europa”.

