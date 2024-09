Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola pallida. Solo 0-0 con l'Empoli: nessun tiro in porta. Raffa: mi aspetto di più".

Tuttosport: “A Empoli derby alla camomilla. La Viola in crisi".

Gazzetta dello Sport: "Viola spenta. La Fiorentina delude. Zero tiri in porta. Empoli, pari d'oro".

La Nazione: "Slow (e)motion. Che sbadigli".

Corriere Fiorentino: "Derby alla camomilla"

La Repubblica (Firenze): "Empoli e Fiorentina non si fanno male. Pochi brividi e tanta noia: al Castellani il derby finisce 0-0. Per Palladino quarto pareggio in sei gare".