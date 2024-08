Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Juve, nuovi gol. Doppia pista per Motta: Gonzalez prende quota con la carta McKennie, idea Broja in prestito" e "Regali per Palladino. La Fiorentina si muove. Se parte Nico ecco Gud. Tessmann, tutto fatto".

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, very Gud. Che colpo, c'è Gudmundsson: prestito con obbligo a 25 milioni".

La Nazione: "Due operazioni sotto i riflettori. Tessmann, risolti tutti i guai: è fatta. Che accelerata per Gudmundsson".

Tuttosport: "Juve, scatta Nico Gonzalez".

La Repubblica (Firenze): "Obiettivo Tessmann sempre più vicino. Contatti in corso per Gudmundsson".

Corriere Fiorentino: "Mercato bollente. Da Chiesa fino a Nico, nell'estate viola c'è un altro tormentone".