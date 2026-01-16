Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "I giorni di Fabbian. Il talento per Vanoli, il centrocampista può arrivare subito: costa 16 milioni. Preso Harrison, oggi sarà a Firenze".

Tuttosport: "Solomon-Brescianini: patto per la A".

La Gazzetta dello Sport: "Nel nuovo progetto della Juventus c'è anche Fortini. Contatti con la Fiorentina: Ai viola piace Rugani".

la Repubblica (Firenze): "Solomon e Brescianini lanciano la Fiorentina, “Resteremo in Serie A”".

Corriere Fiorentino: "A testa sgombra. Il dribbling di Solomon: «Gaza? Penso al  calcio». Anche la Juve su Fortini".