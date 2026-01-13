Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Baldanzi allo sprint. Ha detto sì alla Viola, la Roma aspetta solo di fare un acquisto”.
Tuttosport: nessun titolo sulla Fiorentina
La Nazione: "Firenze arrivo. C'è il BaldanSì"
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, rispunta Rugani. Idea Harrison dalla Premier".
la Repubblica (Firenze): "L’incubo dei minuti finali".
Tre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo misterodi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaBaldanzi e il resto del mercato, work in progress in attesa di definire parecchie cessioni
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
