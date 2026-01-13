Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Baldanzi allo sprint. Ha detto sì alla Viola, la Roma aspetta solo di fare un acquisto”.

Tuttosport: nessun titolo sulla Fiorentina

La Nazione: "Firenze arrivo. C'è il BaldanSì"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, rispunta Rugani. Idea Harrison dalla Premier".

la Repubblica (Firenze): "L’incubo dei minuti finali".