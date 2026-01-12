Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Alla Viola va di traversa"

Tuttosport: "Il Milan si salva ancora. Per i viola altro rimpianto"

Corriere Fiorentino: "Cuore e rimpianti"

La Nazione: "Rabbia viola, il Diavolo in corpo"

La Gazzetta dello Sport: "Milan stop, si salva con la Viola"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, finale ancora amaro. Tra gol e traversa, il Milan pareggia al 90'"