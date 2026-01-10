Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Brescianini roccia viola. Il nuovo mediano ha firmato: pronto al debutto".

Gazzetta dello Sport: "Fagioli tutto nuovo. Nella Fiorentina comanda Nicolò Guida la risalita e punta l’azzurro".

Corriere dello Sport-Stadio: "Nuova Fiorentina, Marco c'è. Brescianini firma, si allena e debutta con il Milan".

Corriere Fiorentino: "Il primo giorno. Ecco Brescianini: «Non potevo dire no». Viola su Baldanzi".