Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina in crisi: quattro giocatori in cerca di identità"

Corriere Fiorentino: "Problemi viola: Gud, Sohm e gli altri, quei 92 milioni spesi che non alzano il livello"

La Nazione: "Gud, il flop e... "Viola che fai?"

La Gazzetta dello Sport: "Il carissimo nemico: Fiorentina a secco, Pioli vuole rialzarsi nel suo San Siro"

Corriere dello Sport"Fagioli al bivio, la Viola lo aspetta"