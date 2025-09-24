Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, mal d’attacco una squadra senza rete primo allarme per Pioli"

Corriere Fiorentino: "Un derby due facce"

La Nazione: "Tante alternative, zero identità"; "La scoperta Fortini"; "Ndour fuori dai radar"

La Gazzetta dello Sport: "Kean meglio da solo"

TuttoSport: "Nessun titolo relativo alla Fiorentina"

Corriere dello Sport: "Il prezzo della rivoluzione"; "Bisogna salvare il soldato Gud"