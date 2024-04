NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI DEI GIORNALI IN EDICOLA Questi gli spazi e i titoli dedicati alla Fiorentina sui principali quotidiani sportivi e locali in edicola oggi, lunedì 22 aprile 2024. Gazzetta dello Sport: "Basta mezza Viola. Italiano è ripartito". "Scontri ultrà-forze... Questi gli spazi e i titoli dedicati alla Fiorentina sui principali quotidiani sportivi e locali in edicola oggi, lunedì 22 aprile 2024. Gazzetta dello Sport: "Basta mezza Viola. Italiano è ripartito". "Scontri ultrà-forze... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi