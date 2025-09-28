Quinta giornata di campionato: Pisa-Fiorentina, dove e come seguire il match
Quinta giornata di campionato, la Fiorentina cerca il primo successo in Serie A ma soprattutto un netto riscatto dopo la falsa partenza in stagione. La squadra di Pioli è di scena all'Arena Garibaldi nel derby toscano contro il Pisa, calcio d'inizio ore 15. La gara sarà trasmessa in televisione da Dazn, mentre su Radio FirenzeViola ci sarà il racconto del match direttamente dall'impianto nerazzurro con ricco pre e post partita. Su FirenzeViola.it la diretta testuale e tutte le notizie annesse.
Il rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionatodi Tommaso Loreto
FirenzeViolaAlle 15 Pisa-Fiorentina, torna Comuzzo, davanti l'arma in più è Gudmundsson, Fazzini ago della bilancia
Da Repubblica Marinara e Signoria ai tempi nostri, Corriere Fiorentino: "Pisa-Viola, bentornato derby"
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
