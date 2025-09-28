Quinta giornata di campionato: Pisa-Fiorentina, dove e come seguire il match

Quinta giornata di campionato, la Fiorentina cerca il primo successo in Serie A ma soprattutto un netto riscatto dopo la falsa partenza in stagione. La squadra di Pioli è di scena all'Arena Garibaldi nel derby toscano contro il Pisa, calcio d'inizio ore 15. La gara sarà trasmessa in televisione da Dazn, mentre su Radio FirenzeViola ci sarà il racconto del match direttamente dall'impianto nerazzurro con ricco pre e post partita. Su FirenzeViola.it la diretta testuale e tutte le notizie annesse.