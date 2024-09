QUARTA, In una difesa ballerina risulta veterano e leader

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La difesa della Fiorentina aveva bisogno di una strigliata, e il passaggio all'assetto a quattro gliel'ha data. Ma non basta. Può essere l'occasione di Lucas Martinez Quarta, che in una linea centrale decisamente rivoluzionata risulta un veterano. Al pari di Luca Ranieri, con un po' più d'esperienza.

E soprattutto un'interessante predisposizione al gol: l'argentino si trova già a quota 2 gol in questo inizio di stagione (l'anno scorso ne segnò 8). Il primo in Conference League contro la Puskas Akademia, il secondo in campionato a Bergamo contro l'Atalanta. Il primo indubbiamente più decisivo visto che ha contribuito al pari.