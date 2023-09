QUANDO RIENTRANO I NAZIONALI? INCOGNITA SUDAMERICANI, ITALIANI AL LAVORO GIÀ MERCOLEDì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lunedì, meno sei a Fiorentina-Atalanta: mentre il popolo fiorentino tira un sospiro di sollievo per aver scollinato un weekend senza viola in campo, l'attenzione è tutta sulla sfida di domenica al Franchi. Nel mezzo però, diversi calciatori viola saranno ancora chiamati al loro "international duty" con la maglia del loro paese (qui l'elenco completo). Ecco perché diventa fondamentale capire una cosa: quando torneranno i calciatori viola impegnati in nazionale?

Le incognite maggiori riguardano i tre sudamericani: con gli argentini Nicolas Gonzalez e Lucas Beltran impegnati domani sera a La Paz contro la Bolivia ed il redivivo Yerry Mina (che, in attesa dell'esordio in viola, ha messo nelle gambe i primi minuti della stagione ma con la maglia Colombia) in campo nella notte tra martedì e mercoledì contro il Cile, Italiano dovrà fare un ragionamento anche legato al jet-lag. Nico, Beltran e Mina torneranno in Italia giovedì 14, a circa 72 ore dal match contro l'Atalanta, un lasso di tempo esiguo che, conoscendo Italiano ed analizzando come ha gestito in questi anni i nazionali, potrebbe spingere il tecnico a fare a meno dei tre nella sfida alla Dea.

Discorso diverso per gli italiani: Crisitano Biraghi (in campo nei minuti finali in Macedonia), sarà a disposizione di Spalletti anche per il match di domani contro l'Ucraina e tornerà quindi operativo per la causa viola da mercoledì 13. Domani in campo in Turchia anche l'Under 21 di Michael Kayode, col terzino classe 2004 che spera nel debutto con gli azzurrini per poi tornare a Firenze il giorno dopo (anche lui mercoledì 13 sarà a disposizione di Italiano). Stessa data per il rientro di Christian Kouame (impegnato domani con la sua Costa d'Avorio contro il Mali).

Anche i due ragazzi dell'Under 20 azzurra, Pietro Comuzzo e Lorenzo Amatucci, si riuniranno al gruppo viola mercoledì, mentre il primo a riprendere gli allenamenti col proprio club sarà Nikola Milenkovic, in campo ieri con la sua Serbia nella vittoria in Lituania e a Firenze già da domani, quando anche il gruppo dei calciatori rimasti al Viola Park, dopo due giorni di riposo, comincerà a lavorare in vista dell'incrocio con l'Atalanta.