QUANDO IL GIOCO SI FA DURO

Domani sera la Fiorentina tornerà in campo per sfidare la Juventus di mister Andrea Pirlo. Una gara che, soprattutto per i tifosi viola, non può essere come le altre. Per ritrovare una vittoria che in campionato manca ormai dal 25 ottobre, la formazione del tecnico Cesare Prandelli avrà bisogno di tutta la grinta e l'esperienza possibile, soprattutto da parte del suo punto di riferimento: Franck Ribery.

Nonostante la dipendenza dal francese risulti un limite per la Fiorentina, quando l'ex Bayern Monaco non è in forma le soluzioni imprevedibili dei viola sono poche, l'apporto di Ribery alla partita sarà fondamentale. Per la prima volta, infatti, il numero sette sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium con la maglia viola, visto che nell'ultima occasione, gara persa dalla Fiorentina per 3-0, Ribery era infortunato.

L'ultima volta che ha giocato contro Cristiano Ronaldo il francese è stato protagonista di un'eccellente partita, forse una delle sue migliori dall'arrivo a Firenze. Proprio per questo ora Ribery dovrà riuscire a ripetersi anche a Torino forte del fatto che l'esaltarsi negli stadi importanti è quasi sempre stata una sua prerogativa.