QUALCOSA È CAMBIATO

Tutti si ricordano come il tormentone Federico Chiesa abbia accompagnato l'estate della Fiorentina. L'atteggiamento del ragazzo fece stizzire i fiorentini. Pochi sorrisi, e nessuna dichiarazione. In aggiunta alla lunga astinenza nel pubblicare foto con la maglia della Fiorentina. In un momento delicato in cui le voci di mercato non cessavano di arrivare, una dichiarazione o un atteggiamento diverso avrebbe forse fatto la differenza. Tutti segnali che hanno arrugginito il rapporto tra la piazza e il classe '97, influenzato anche dai vari infortuni e dolorini recenti che hanno fatto storcere il naso a qualcuno.

Adesso però, sembra che sia cambiato qualcosa. Federico Chiesa è tornato a parlare in un in'intervista aziendale rilasciata ai canali ufficiali della società gigliata. Pensare che, l'ultima intervista rilasciata dal figlio d'arte era dello scorso ottobre al quotidiano Men's Health. Un colloquio, considerata la materia della rivista, nel quale si parlò di allenamento, prevenzione agli infortuni, scarpe, ecc... Le ultime dichiarazioni del gioiello viola, in rappresentanza della società gigliata in pubblico, risalivano a luglio direttamente da New York quando la Fiorentina era impegnata nella tuornée americana. Il calciatore insieme al patron viola e all'ormai ex tecnico Montella parlò per la prima volta del suo futuro a Wall Street alla Cnbc-Milano Finanza.

Da quell'occasione sono passati quasi sei mesi di silenzio. Un periodo molto lungo, in cui sono successe molte cose. Dall'incontro tra il padre-agente e la società per il rinnovo del contratto (ancora in fase di trattativa), all'esonero di Vincenzo Montella. La cosa importante è che adesso Federico è tornato parlare e sembra essere molto più sereno del solito. Ha rinunciato alle vacanze rimanendo al centro sportivo a lavorare: "Lui crede nel lavoro duro come me", ha detto del nuovo mister Beppe Iachini, indicandolo durante l'intervista odierna. Per quanto riguarda la questione rinnovo, fra un mese le due parti in causa si dovrebbero incontrare per discutere dell'adeguamento del contratto, con un prolungamento e uno stipendio ritoccato. Nell'attesa di questo incontro, parola al campo con un Chiesa più sereno. Perché qualcosa è cambiato...