PUNTI INTERROGATIVI SULLA TREQUARTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prosegue inesorabile il conto alla rovescia al via della nuova stagione e in attesa di conoscere il calendario del prossimo campionato di serie A la Fiorentina resta un cantiere. Conclusa positivamente la rincorsa a Kean è nel duello con l’Atalanta per Zaniolo che i viola sono rimasti al palo, ma non è detto che i bergamaschi abbiano fatto un affare. Se l’attaccante della Juve si porta con sè qualche dubbio per i numeri degli ultimi anni lo stesso si potrebbe dire per l’ex giallorosso, insomma riportare Zaniolo in Italia resta una scommessa e il risultato è ancora tutto da dimostrare

Reparti da ricostruire - E’ semmai come e quantIo cambieranno volto un po’ tutti i reparti a rappresentare l’interrogativo più grande nell’ultima settimana prima della ripresa degli allenamenti. In mezzo al campo le uscite degli ultimi tempi hanno lasciato i soli Mandragora, Bianco e Infantino a disposizione di Palladino (che comunque potrebbe rivedere Sabiri mentre più difficilmente potrebbe allenare Amrabat) ma il discorso è pressoché simile per quel che riguarda una difesa dove i centrali, al netto dei più giovani, sono solo tre e lo stesso attacco dove il solo arrivo di Kean copre esclusivamente la partenza di Belotti

Rivoluzione offensiva - D’altronde, rispetto alla linea mediana, è soprattutto davanti che ancora serve far chiarezza su chi uscirà. Mentre Ikonè resta in ballo per un trasferimento in Qatar l’incertezza riguarda anche altri elementi, a cominciare da Nzola per il quale il Cagliari non è andato oltre un semplice interesse. Non fa eccezione nemmeno Kouamè che Italiano vorrebbe rivedere con sè a Bologna, ma non ci sarebbe da stupirsi se col passare delle settimane il mercato chiamasse in causa anche Nico Gonzalez. Una rivoluzione, appunto, che la Fiorentina avrebbe forse accelerato arrivando a Zaniolo ma che seppure rimandata resta comunque uno degli indirizzi sui quali si muoverà l’estate dei viola.