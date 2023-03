FirenzeViola.it

Servirà una prova di forza e d'orgoglio. Per confermare l'ottimo rendimento avuto tra la fine di febbraio e tutto il mese di marzo e iniziare con il piede migliore un aprile che, ai nastri di partenza, si presenta mai così congestionato. In casa viola stanno già facendo i debiti scongiuri eppure l'ottava vittoria di fila in riva all'Arno manca ormai dal gennaio 2003 (quando la Fiorentina militava in C2), ovvero oltre 20 anni fa. Altri tempi e ben altre ambizioni, visto che oggi l'obiettivo della squadra di Italiano è quello di continuare a tenere viva la pista-Europa non solo tramite le coppe (la via più breve e forse per questo più facile) ma anche attraverso il campionato.

In tal senso, però, l'avversario che Biraghi e compagni incontreranno sulla propria strada non sarà affatto agevole: nonostante l'Inter abbia perso tre delle ultime quattro partite, i numeri collezionati dai nerazzurri a San Siro restano di tutto rispetto: quarto miglior attacco interno della Serie A (27 gol segnati) e soprattutto miglior difesa del campionato, con appena 7 reti incassate. Non è però da meno il carico di dati con cui la Fiorentina si presenterà al Meazza. Al di là delle sette vittorie di fila ottenute nelle ultime sfide, è soprattutto il reparto arretrato che fa dormire sonni tranquilli. Nelle ultime nove sfide infatti, i viola hanno centrato ben cinque clean sheet e, in totale, incassato cinque reti totali. Un punto di partenza che fa ben sperare.