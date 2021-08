PROBABILE FORMAZIONE, DAVANTI IL TRIDENTE CALLEJON-VLAHOVIC-GONZALEZ?

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la sua prima partita ufficiale con Vincenzo Italiano alla guida. Quest’ultimo non ha mandato messaggi chiari di quale sarà la formazione iniziale contro il Cosenza in Coppa Italia.

In porta dovrebbe giocare dal primo minuto il polacco Dragowski anche se Terracciano è sempre stato il portiere della Coppa Italia. Sulle corsie difensive non dovrebbero esserci grandi dubbi: a destra ci dovrebbe essere Venuti mentre a sinistra Biraghi. I due centrali dovrebbe essere Lucas Martinez Quarta e Pezzella anche se Igor potrebbe insidiare il posto del capitano viola.

In mezzo, nei tre di centrocampo, Pulgar dovrebbe essere il regista della squadra con Bonaventura a destra e Castrovilli a sinistra, anche se Benassi e Maleh lottano per una maglia da titolare.

Per quanto riguarda il tridente, certo del posto è il numero nove Vlahovic mentre a destra potrebbe giocare lo spagnolo Callejon. A sinistra invece se la giocano Gonzalez, Saponara e Sottil con l’argentino in vantaggio sugli altri due.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Pezzella, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon.