PRIMAVERA, VIA AL DOPO BIGICA: IDEE AQUILANI-BIS O GILARDINO

La Fiorentina continua a che in periodo di pandemia a programmare il suo futuro, a cominciare dal settore giovanile. Dopo l’addio di Vincenzo Vergine come coordinatore del vivaio e quello di Matteo Fazzini come tecnico dell’Under-17, oggi è stato il turno di Emiliano Bigica, che dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore della Fiorentina Primavera (una scelta consensuale, viene fatto sapere, sia da parte della società che sta già vagliando altri profili sia da parte del mister, che ha voglia di confrontarsi con il calcio professionistico dopo eccellenti risultati con la Primavera, con cui ha ottenuto quattro finali in tre anni e ha vinto una Coppa Italia).

Quali nomi dunque per la Fiorentina dell’anno prossimo? È ancora molto prematuro per poter dire chi guiderà i 2001-2002-2003 in maglia viola l’anno prossimo (visto che oltre tutto non è dato sapere se Valentino Angeloni e Gianluca Comotto saranno confermati nella loro carica di responsabile del settore giovanile e di capo scouting, in passato si era parlato anche di Massimo Tarantino, ex Roma) ma secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it due nomi che la società viola starebbe vagliando in questo periodo sono quelli di Alberto Aquilani (che dopo sei mesi in prima squadra a fianco di Iachini tornerebbe ad allenare un team di giovani dopo l’esperienza in Under-18 non certo fortunata) e quello un po’ a sorpresa di Alberto Gilardino, attuale tecnico della Pro Vercelli in Serie C.

Sia Aquilani che Gilardino sono due figure molto vicine al ds viola Daniele Pradè e al direttore tecnico Dario Dainelli: in particolar modo l’ex attaccante Campione del Mondo ha da sempre un legame particolare con la Toscana, avendo casa sia a Firenze (dove per un periodo è stato anche proprietario di un ristorante in pieno centro con lo stesso Dainelli come partner) che in Versilia e tornerebbe volentieri con la famiglia in una città in cui è stato protagonista a suon di gol. Da non scartare in ogni caso anche due idee suggestive che riguardano altrettanti attuali tecnici in forza alle giovanili viola, ovvero Marco Donadel (attuale mister degli Under-16) e Renato Buso (adesso agli Under-18 al posto di Aquilani e in passato già alla guida della Primavera).