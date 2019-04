PRIMAVERA, Segui il LIVE su Firenzeviola.it

Alle 15.00 presso il celebre stadio ''Dei Pini'' di Viareggio andrà in scena la terza ed ultima partita del girone eliminatorio della Fiorentina in questa 64a edizione della Viareggio Cup. I viola affronteranno il Vicenza, reduce dalla faticosa vittoria per 1-0 contro i norvegesi dello Stabaek. Per passare il turno come primi del girone, ai gigliati basterà anche un pareggio per la migliore differenza reti proprio nei confronti dei veneti.

Firenzeviola.it seguirà, come di consueto, la partita dei ragazzi di mister Semplici con il suo canonico LIVE a partire dalle ore 15.00 con il prepartita, le formazioni ufficiali e le dichiarazioni pregara di tutti i protagonisti.