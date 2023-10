PRIMAVERA, Ko con la Lazio. Torna Pierozzi, parla Galloppa

Non è stato un bel pomeriggio al Viola Park per la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa è stata sconfitta dalla Lazio per 1-2, nella gara in cui però è tornato in campo Niccolò Pierozzi, atteso ora dal reintegro in prima squadra dove spalleggerà Kayode sulla corsia di destra, in assenza di Dodò.

Tornando alla gara, il tecnico viola Daniele Galloppa ha analizzato la sconfitta: "C'è molto rammarico, siamo legati al risultato e quindi siamo giù. Abbiamo regalato due gol noi. L'approccio e i primi 20 minuti sono stati di livello proprio poi loro hanno cambiato tatticamente qualcosa ma noi non abbiamo perso le distanze e non abbiamo rischiato nulla, Nella ripresa poi abbiamo regalato due gol ma per gli episodi anche il pareggio sarebbe stato più stretto a noi che a loro. Sono dispiaciuto ed arrabbiato ma questa è la realtà". CLICCA QUI per tutte le dichiarazioni