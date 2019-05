PRIMAVERA, I video delle finali con la Roma

Mentre la prima squadra cade malamente in casa contro il Napoli, la Primavera viola è pronta per scendere in campo a La Spezia contro la Roma nella semifinale secca della Viareggio Cup.

La tradizione dell'anno passato sembra essere favorevole alla Fiorentina, con la Roma sconfitta per ben due volte in casa, sia nella finale della Tim Cup sia in Supercoppa Italia.

Nella prima gara citata, con la squadra ancora guidata da Renato Buso, prima Seferovic poi Piccini e Carraro, riuscirono a stendere i favoriti giallorossi in un Olimpico dal colpo d'occhio quasi da serie A. L'emozione di sentire l'inno di Narciso Parigi, suonato all'interno del tempio del calcio romanista, fu una delle più belle in una stagione dove la prima squadra di Mihajlovic non ne regalò più di tante.

La seconda gara, venne definita come la possibile rivincita dei capitolini. Invece fu ancora la viola a spuntarla. Dopo una partita spettacolare che vide la Fiorentina vincere in rimonta, dopo essere stata rimontata lei stessa, i gigliati riuscirono ad uscire dall'Olimpico ancora una volta imbattuti. Campanharo, Babacar e Acosty furono gli interpeti di una gara spettacolare che regalò ai tifosi, un'altra bella soddisfazione a conferma della forza di una Primavera invidiata in tutta Italia.

ECCO I VIDEO DELLE DUE FINALI: