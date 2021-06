PRIMAVERA, Fiorentina matematicamente salva

Tra le notizie più importanti di questa giornata in casa Fiorentina c'è il raggiungimento della salvezza da parte della Fiorentina Primavera: per via della sconfitta di stamani del Torino nel derby contro la Juventus la squadra di Aquilani, a 90 minuti dalla fine del campionato, è già sicura di mantenere la categoria. I baby-viola, che ieri avevano pareggiato 1-1 al Bozzi contro la Samp, centrano quindi l'obiettivo al termine di una stagione complicata, interrotta per diversi mesi a causa dell'emergenza covid, in cui comunque sono riusciti a conquistare la Coppa Italia.

LEGGI ANCHE:PRIMAVERA, Torino ko: i viola adesso sono salvi