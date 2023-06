PRIMAVERA, Domani c'è il Toro: serve vincere nei 120'

Fonte: a cura di A.Gian.

Sono stati resi noti i dettagli legati alla semifinale scudetto che la Fiorentina Primavera disputerà domani: i viola, dopo aver eliminato due giorni fa la Roma pareggiando 3-3, scenderanno in campo alle ore 20 di domani ancora una volta presso lo stadio Ricci di Sassuolo contro il Torino. Alla squadra di Aquilani - in virtù del peggior piazzamento in classifica rispetto ai granata - servirà una vittoria entro i 120' (dopo i 90' regolamentari, ci saranno eventualmente i supplementari): in caso di parità dopo gli extra-time, non ci saranno i rigori ma, eventualmente, passerà il Toro in finale. La sfida tra viola e granata - che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia - sarà arbitrata dal signor Calzavara della sezione di Varese. Chi passa, in finale sfiderà la vincente di Lecce-Sassuolo, che scenderanno in campo oggi alle 20.